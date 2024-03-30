Зубкова (Митрохина) Анна Сергеевна
Место рожденияЧерновольск
Дата рождения13.04.1910
Дата смерти13.02.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1910
Отец: Митрохин Сергей Осипович
Мать: Митрохина Мелания
Черновольск
Возможно Минск
Рождение ребёнка
07.12.1928
Сын: Зубков Павел Титович
Отец ребёнка: Зубков Тит Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.03.1932
Дочь: Ложкина/иноземцева Роза Титовна
Отец ребёнка: Зубков Тит Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.10.1946
Отец ребёнка: Зубков Тит Дмитриевич
Россия
Рождение ребёнка
06.01.1949
Отец ребёнка: Зубков Тит Дмитриевич
Рождение ребёнка
31.10.1950
Дочь: Ермакова Зоя Титовна
Отец ребёнка: Зубков Тит Дмитриевич
Россия
Смерть
13.02.1987
Россия, Тайга
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
тайга