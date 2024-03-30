Зубкова (Митрохина) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубкова (Митрохина) Анна Сергеевна

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Место рождения

Черновольск

Дата рождения

13.04.1910

Дата смерти

13.02.1987

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1910

Отец: Митрохин Сергей Осипович

Мать: Митрохина Мелания

Черновольск
Возможно Минск
Рождение ребёнка
07.12.1928

Сын: Зубков Павел Титович

Отец ребёнка: Зубков Тит Дмитриевич

Рождение ребёнка
12.03.1932

Дочь: Ложкина/иноземцева Роза Титовна

Отец ребёнка: Зубков Тит Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.10.1946

Сын: Зубков Георгий Титович

Отец ребёнка: Зубков Тит Дмитриевич

Россия
Рождение ребёнка
06.01.1949

Сын: Зубков Владимир Титович

Отец ребёнка: Зубков Тит Дмитриевич

Рождение ребёнка
31.10.1950

Дочь: Ермакова Зоя Титовна

Отец ребёнка: Зубков Тит Дмитриевич

Россия
Смерть
13.02.1987
Россия, Тайга
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
тайга
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