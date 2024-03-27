Ишпулат
Место рожденияЯнгильдино (Кармыш) Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Янгильдино (Кармыш) Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1646
Сын: Акбулат Ишпулатов
Янгильдино (Кармыш) Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1661
Сын: Актубай Ижбулатов
Янгильдино (Кармыш) Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Смерть
Неизвестно