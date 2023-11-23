Агафья Степанова?? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Степанова??

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1733 г.р.

Мать

1735 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стефан Петров

Мать: Анна Алексеева

с. Вознесенское на Слуде Рыбинского уезда.27 января 1820 года у священника Алексея Космина родилась дочь ФеоктистаВосприемницей была порутчицы Клеопатры Запольской сельца Митинскова дворовая женка Ага... Показать все
Смерть
Неизвестно

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