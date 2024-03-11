Стахеева Ксения Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1881
Сын: Стахеев Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Стахеев Сергей Онуфриевич
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Стахеева Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Стахеев Сергей Онуфриевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Стахеева Феодосья Сергеевна
Отец ребёнка: Стахеев Сергей Онуфриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1885
От родов