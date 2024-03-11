Стахеева Ксения Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стахеева Ксения Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

1885

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Стахеев Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Стахеев Сергей Онуфриевич

Колмаково-Миасское, Щучанский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Стахеева Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Стахеев Сергей Онуфриевич

Колмаково-Миасское, Щучанский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Стахеева Феодосья Сергеевна

Отец ребёнка: Стахеев Сергей Онуфриевич

Колмаково-Миасское, Щучанский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стахеев Сергей Онуфриевич

Смерть
1885
От родов
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