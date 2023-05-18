Свитюк (Штилёва) Анна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.08.1926
Сын: Свитюк Александр Федосеевич
Отец ребёнка: Свитюк Федосей Филимонович
Рождение ребёнка
26.11.1929
Дочь: Трач Екатерина Федосеевна
Отец ребёнка: Свитюк Федосей Филимонович
Рождение ребёнка
14.08.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Свитюк Федосей Филимонович
Россия, Иркутская область, Тулунский район, д. Шерахун (Скиба)
Рождение ребёнка
10.08.1933
Сын: Свитюк Василий Федосеевич
Отец ребёнка: Свитюк Федосей Филимонович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Климащук Мария Федосеевна
Отец ребёнка: Свитюк Федосей Филимонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полонина Надежда Федосеевна
Отец ребёнка: Свитюк Федосей Филимонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1973
Похороны
Неизвестно
Уйгат, Тулунский муниципальный район, Иркутская область