Свитюк (Штилёва) Анна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свитюк (Штилёва) Анна Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1926

Сын: Свитюк Александр Федосеевич

Отец ребёнка: Свитюк Федосей Филимонович

Рождение ребёнка
26.11.1929

Дочь: Трач Екатерина Федосеевна

Отец ребёнка: Свитюк Федосей Филимонович

Рождение ребёнка
14.08.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свитюк Федосей Филимонович

Россия, Иркутская область, Тулунский район, д. Шерахун (Скиба)
Рождение ребёнка
10.08.1933

Сын: Свитюк Василий Федосеевич

Отец ребёнка: Свитюк Федосей Филимонович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Климащук Мария Федосеевна

Отец ребёнка: Свитюк Федосей Филимонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полонина Надежда Федосеевна

Отец ребёнка: Свитюк Федосей Филимонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свитюк Федосей Филимонович

Смерть
1973
Похороны
Неизвестно
Уйгат, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
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