Карасева Матрена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти?.08.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горячева (Карасева) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Карасев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карасев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карасев Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Карасев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карасева) Рима Васильевна
Отец ребёнка: Карасев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
22.04.1922
Дочь: Фильченкова (Карасева) Ираида Васильевна
Отец ребёнка: Карасев Василий Михайлович
Смерть
?.08.1967
Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область