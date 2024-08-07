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Карасева Матрена Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

?.08.1967

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горячева (Карасева) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Карасев Василий Михайлович

Окинино, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карасев Руфим Васильевич

Отец ребёнка: Карасев Василий Михайлович

Окинино, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карасев Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Карасев Василий Михайлович

Окинино, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карасева) Рима Васильевна

Отец ребёнка: Карасев Василий Михайлович

Окинино, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.04.1922

Дочь: Фильченкова (Карасева) Ираида Васильевна

Отец ребёнка: Карасев Василий Михайлович

Смерть
?.08.1967
Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область

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