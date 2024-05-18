Щербаков Василий Петрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Щербаков Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булгакова (Щербакова) Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Щербакова (Меркеева) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова (Щербакова) Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Щербакова (Меркеева) Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова (Меркеева) Мария Алексеевна

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