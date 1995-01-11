Юров Агафон (Агафангел) Петрович
Место рождения
Дата рождения20.01.1911 ст.
Дата смерти11.01.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1911 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.04.1931
Мать ребёнка: Юрова (Колмогорова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
04.11.1932
Дочь: Бернова (Юрова) Нина Агафоновна
Мать ребёнка: Юрова (Колмогорова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
23.09.1935
Мать ребёнка: Юрова (Колмогорова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Юрова (Колмогорова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
15.04.1940
Дочь: Калита (Юрова) Ирина Агафоновна
Мать ребёнка: Юрова (Колмогорова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
08.09.1946
Мать ребёнка: Юрова (Колмогорова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
01.12.1950
Сын: Юров Александр Агафонович
Мать ребёнка: Юрова (Колмогорова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
29.09.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юрова (Колмогорова) Мария Михайловна
Смерть
11.01.1995