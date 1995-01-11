Юров Агафон (Агафангел) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юров Агафон (Агафангел) Петрович

Место рождения

Малокулачье, Омский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

20.01.1911 ст.

Дата смерти

11.01.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ГЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1911 ст.

Отец: Юров Пётр Ефремович

Мать: Юрова (Покидова) Прасковья (Параскева) Алексеевна

Малокулачье, Омский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрова (Колмогорова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
?.04.1931

Сын: Юров Николай Агафонович

Мать ребёнка: Юрова (Колмогорова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
04.11.1932

Дочь: Бернова (Юрова) Нина Агафоновна

Мать ребёнка: Юрова (Колмогорова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
23.09.1935

Сын: Юров Владимир Агафонович

Мать ребёнка: Юрова (Колмогорова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Юров Геннадий Агафонович

Мать ребёнка: Юрова (Колмогорова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
15.04.1940

Дочь: Калита (Юрова) Ирина Агафоновна

Мать ребёнка: Юрова (Колмогорова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
08.09.1946

Сын: Юров Виктор Агафонович

Мать ребёнка: Юрова (Колмогорова) Мария Михайловна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
01.12.1950

Сын: Юров Александр Агафонович

Мать ребёнка: Юрова (Колмогорова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
29.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрова (Колмогорова) Мария Михайловна

Смерть
11.01.1995
Омск, город Омск, Омская область

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