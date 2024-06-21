Соколов Вячеслав Иванович 14.01.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соколов Вячеслав Иванович

Место рождения

Щурово, Зарайский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

14.01.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.09.1876

Дочь: Соколова Ирина Вячеславовна

Мать ребёнка: Соколова (Ситникова) Вера Васильевна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение
14.01.1952

Отец: Соколов Иван

Мать: не указана

Щурово, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова (Ситникова) Вера Васильевна

Рождение ребёнка
19.09.1974

Сын: Соколов Алексей Вячеславович

Мать ребёнка: Соколова (Ситникова) Вера Васильевна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

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