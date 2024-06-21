Соколов Вячеслав Иванович
Место рождения
Дата рождения14.01.1952
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.09.1876
Дочь: Соколова Ирина Вячеславовна
Мать ребёнка: Соколова (Ситникова) Вера Васильевна
Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение
14.01.1952
Отец: Соколов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1974
Сын: Соколов Алексей Вячеславович
Мать ребёнка: Соколова (Ситникова) Вера Васильевна
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область