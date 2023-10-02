Максютова Розалия Мударисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максютова Розалия Мударисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1972

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1972

Отец: Максютов Мударис Мубарякович

Мать: Бикмухаметова Клара Бикмухаметовна

Рождение ребёнка
12.09.2000

Дочь: Авхадиева Майя Артуровна

Отец ребёнка: Авхадиев Артур Равилович

Рождение ребёнка
09.12.2000

Дочь: Авхадиева Майя Артуровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Авхадиев Артур Равилович

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