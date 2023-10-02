Максютова Розалия Мударисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1972
Рождение ребёнка
12.09.2000
Дочь: Авхадиева Майя Артуровна
Отец ребёнка: Авхадиев Артур Равилович
Рождение ребёнка
09.12.2000
Дочь: Авхадиева Майя Артуровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Авхадиев Артур Равилович