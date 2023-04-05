Вонлярлярская, в первом замужестве Верховская (Тумило-Денисович) Марфа Самойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вонлярлярская, в первом замужестве Верховская (Тумило-Денисович) Марфа Самойловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1720 и 1727

Дата смерти

Около 1786

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1720 и 1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 01.01.1749 и 09.01.1749

Муж: Верховский Василий Данилович

село Богородицкое
Рождение ребёнка
17.01.1751

Сын: Верховский Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Верховский Василий Данилович

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Энгельгардт Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Верховский Василий Данилович

Бракосочетание
До ?.07.1755

Муж: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1786
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