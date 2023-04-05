Вонлярлярская, в первом замужестве Верховская (Тумило-Денисович) Марфа Самойловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1720 и 1727
Дата смертиОколо 1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 01.01.1749 и 09.01.1749
село Богородицкое
Рождение ребёнка
17.01.1751
Сын: Верховский Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Верховский Василий Данилович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Энгельгардт Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Верховский Василий Данилович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1786