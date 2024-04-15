Денисенко Григорий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
18.10.1871 ст.
Андрей Павлович Романченко
Восприемник
24.02.1873 ст.
Евдокия Касьяновна Пархоменко
Восприемник
20.07.1875 ст.
Мария Федоровна (Чернышева) Лазебная
Восприемник
17.01.1877 ст.
Петр Федорович Черников
Рождение ребёнка
01.02.1877 ст.
Сын: Денисенко Семен Григорьевич
Мать ребёнка: Денисенко Анна Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9S2?i=884&cc=3511744
Рождение ребёнка
17.04.1878 ст.
Сын: Денисенко Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Денисенко Анна Ивановна
Восприемник
02.10.1878 ст.
Алексей Федорович Чернышев
Восприемник
02.10.1878 ст.
Андрей Федорович Чернышев
Восприемник
01.05.1880 ст.
Афанасий Федорович Чернышев
Рождение ребёнка
11.02.1881 ст.
Сын: Денисенко Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Денисенко Анна Ивановна
Восприемник
01.08.1881 ст.
Степан Федорович Чернышев
Рождение ребёнка
27.07.1882 ст.
Сын: Денисенко Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Денисенко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
21.06.1884 ст.
Сын: Денисенко Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Денисенко Анна Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PW-B?i=331&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
12.08.1886 ст.
Сын: Денисенко Тихон Григорьевич
Мать ребёнка: Денисенко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
09.07.1888 ст.
Дочь: Денисенко Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Денисенко Анна Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SH7-8?i=577&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
13.07.1889 ст.
Ефросиния Яковлевна Белокур
Рождение ребёнка
19.07.1891 ст.
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Денисенко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
13.06.1894 ст.
Дочь: Денисенко Акилина Григорьевна
Мать ребёнка: Денисенко Анна Ивановна
Восприемник
11.05.1896 ст.
Кирилл Павлович Бардаков
Рождение ребёнка
29.06.1896 ст.
Дочь: Денисенко Агриппина Григорьевна
Мать ребёнка: Денисенко Анна Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DP-H?i=209&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
20.01.1898 ст.
Ксения Ивановна Белокур
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Денисенко Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно