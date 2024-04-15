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Денисенко Григорий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
18.10.1871 ст.
Хотень, Сумська область
Андрей Павлович Романченко
Восприемник
24.02.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Евдокия Касьяновна Пархоменко
Восприемник
20.07.1875 ст.
Хотень, Сумська область
Мария Федоровна (Чернышева) Лазебная
Восприемник
17.01.1877 ст.
Николаевка, Сумська область
Петр Федорович Черников
Рождение ребёнка
01.02.1877 ст.

Сын: Денисенко Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Денисенко Анна Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9S2?i=884&cc=3511744
Рождение ребёнка
17.04.1878 ст.

Сын: Денисенко Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Денисенко Анна Ивановна

Кровное, Сумська область
Восприемник
02.10.1878 ст.
Николаевка, Сумська область
Алексей Федорович Чернышев
Восприемник
02.10.1878 ст.
Николаевка, Сумська область
Андрей Федорович Чернышев
Восприемник
01.05.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Афанасий Федорович Чернышев
Рождение ребёнка
11.02.1881 ст.

Сын: Денисенко Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Денисенко Анна Ивановна

Кровное, Сумська область
Восприемник
01.08.1881 ст.
Николаевка, Сумська область
Степан Федорович Чернышев
Рождение ребёнка
27.07.1882 ст.

Сын: Денисенко Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Денисенко Анна Ивановна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
21.06.1884 ст.

Сын: Денисенко Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Денисенко Анна Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PW-B?i=331&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
12.08.1886 ст.

Сын: Денисенко Тихон Григорьевич

Мать ребёнка: Денисенко Анна Ивановна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
09.07.1888 ст.

Дочь: Денисенко Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Денисенко Анна Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SH7-8?i=577&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
13.07.1889 ст.
Николаевка, Сумська область
Ефросиния Яковлевна Белокур
Рождение ребёнка
19.07.1891 ст.

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Денисенко Анна Ивановна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
13.06.1894 ст.

Дочь: Денисенко Акилина Григорьевна

Мать ребёнка: Денисенко Анна Ивановна

Кровное, Сумська область
Восприемник
11.05.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Кирилл Павлович Бардаков
Рождение ребёнка
29.06.1896 ст.

Дочь: Денисенко Агриппина Григорьевна

Мать ребёнка: Денисенко Анна Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DP-H?i=209&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
20.01.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
Ксения Ивановна Белокур
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисенко Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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