Сычева Марина Зиновьевна
Место рожденияНово-Троицкое, Куюргазинский район, РБ
Дата рождения15.07.1924
Дата смерти15.01.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1924
Ново-Троицкое, Куюргазинский район, РБ
Рождение ребёнка
20.04.1953
Дочь: Цепалова Валентина Александровна
Отец ребёнка: Александр
Д. Ново-Троицкое, Куюргазинский район Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тингаева Елена Ивановна
Смерть
15.01.1956