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Сычева Марина Зиновьевна

Место рождения

Ново-Троицкое, Куюргазинский район, РБ

Дата рождения

15.07.1924

Дата смерти

15.01.1956

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1924

Отец: Сычев Зиновей Егорович

Мать: Сычева Ефросинья Николаевна

Ново-Троицкое, Куюргазинский район, РБ
Рождение ребёнка
20.04.1953

Дочь: Цепалова Валентина Александровна

Отец ребёнка: Александр

Д. Ново-Троицкое, Куюргазинский район Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тингаева Елена Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
15.01.1956
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