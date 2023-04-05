Унковская (Белкина) Варвара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.05.1853
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Белкин Михаил Николаевич
Мать: Белкина Анна Федоровна
Сын: Унковский Михаил Семенович
Отец ребёнка: Унковский Семен Яковлевич
Сын: Унковский Федор Семенович
Отец ребёнка: Унковский Семен Яковлевич
Отец ребёнка: Унковский Семен Яковлевич
Дочь: Унковская Вера Семеновна
Отец ребёнка: Унковский Семен Яковлевич
Сын: Унковский Александр Семенович
Отец ребёнка: Унковский Семен Яковлевич
Дочь: Унковская Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Унковский Семен Яковлевич
Отец ребёнка: Унковский Семен Яковлевич
Сын: Унковский Сергей Семенович
Отец ребёнка: Унковский Семен Яковлевич
Отец ребёнка: Унковский Семен Яковлевич
Сын: Унковский Дмитрий Семенович
Отец ребёнка: Унковский Семен Яковлевич
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Унковский Семен Яковлевич
Дочь: Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Унковский Семен Яковлевич
Сын: Унковский Владимир Семенович
Отец ребёнка: Унковский Семен Яковлевич