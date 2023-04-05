Унковская (Белкина) Варвара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Унковская (Белкина) Варвара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.05.1853

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белкин Михаил Николаевич

Мать: Белкина Анна Федоровна

Бракосочетание
06.07.1817

Муж: Унковский Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
23.05.1818

Сын: Унковский Михаил Семенович

Отец ребёнка: Унковский Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
1821

Сын: Унковский Федор Семенович

Отец ребёнка: Унковский Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
29.03.1822

Сын: Унковский Иван Семенович

Отец ребёнка: Унковский Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
28.01.1824

Дочь: Унковская Вера Семеновна

Отец ребёнка: Унковский Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
04.10.1825

Сын: Унковский Александр Семенович

Отец ребёнка: Унковский Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
26.02.1827

Дочь: Унковская Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Унковский Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
26.01.1828

Сын: Унковский Яков Семёнович

Отец ребёнка: Унковский Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
20.09.1829

Сын: Унковский Сергей Семенович

Отец ребёнка: Унковский Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Унковский Петр Семенович

Отец ребёнка: Унковский Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Унковский Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Унковский Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Унковский Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
22.01.1836

Дочь: Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Унковский Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
22.06.1837

Сын: Унковский Владимир Семенович

Отец ребёнка: Унковский Семен Яковлевич

Смерть
25.05.1853
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