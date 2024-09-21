Харитонова Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонова Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846 ст.

Дата смерти

24.03.1888 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

1866 г.р.
1869 г.р.
1872 г.р.
1874 г.р.
1878 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Михаил

Рождение ребёнка
20.08.1866 ст.

Сын: Михайлов Фадей

Отец ребёнка: Максимов Михаил

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1869 ст.

Сын: Михайлов Наум

Отец ребёнка: Максимов Михаил

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1872 ст.

Сын: Быстров Кузьма Михайлович

Отец ребёнка: Максимов Михаил

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
15.11.1874 ст.

Сын: Михайлов Михаил

Отец ребёнка: Максимов Михаил

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
05.01.1878 ст.

Сын: Михайлов Гордей

Отец ребёнка: Максимов Михаил

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
10.07.1880 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максимов Михаил

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
25.09.1881 ст.

Сын: Михайлов Роман

Отец ребёнка: Максимов Михаил

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
24.03.1888 ст.

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