Харитонова Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846 ст.
Дата смерти24.03.1888 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максимов Михаил
Рождение ребёнка
20.08.1866 ст.
Сын: Михайлов Фадей
Отец ребёнка: Максимов Михаил
Рождение ребёнка
1869 ст.
Сын: Михайлов Наум
Отец ребёнка: Максимов Михаил
Рождение ребёнка
1872 ст.
Сын: Быстров Кузьма Михайлович
Отец ребёнка: Максимов Михаил
Рождение ребёнка
15.11.1874 ст.
Сын: Михайлов Михаил
Отец ребёнка: Максимов Михаил
Рождение ребёнка
05.01.1878 ст.
Сын: Михайлов Гордей
Отец ребёнка: Максимов Михаил
Рождение ребёнка
10.07.1880 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Максимов Михаил
Рождение ребёнка
25.09.1881 ст.
Сын: Михайлов Роман
Отец ребёнка: Максимов Михаил
Смерть
24.03.1888 ст.