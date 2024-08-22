Кандаурова (Малик) Светлана Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1974
Дочь: Пруцакова (Кандаурова) Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Кандауров Николай Александрович
Рождение ребёнка
28.01.1985
Сын: Кандауров Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Кандауров Николай Александрович
Динская, Динской муниципальный район, Краснодарский край