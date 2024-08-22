Кандаурова (Малик) Светлана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кандаурова (Малик) Светлана Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1953

Отец: Животовский Иван Григорьевич

Мать: Малик (Малик) Анна Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кандауров Николай Александрович

Рождение ребёнка
20.12.1974

Дочь: Пруцакова (Кандаурова) Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Кандауров Николай Александрович

Рождение ребёнка
28.01.1985

Сын: Кандауров Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Кандауров Николай Александрович

Динская, Динской муниципальный район, Краснодарский край

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