Утробин Евсигней Ларионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утробин Евсигней Ларионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1613

Дата смерти

До 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1590 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1613

Отец: Утробин Ларка Иванов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Рождение ребёнка
Около 1633

Сын: Утробин Яков (Якунка) Евсегнеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1643

Сын: Утробин Аникий (Оничка) Евсегнеев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1646

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