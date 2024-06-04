Утробин Евсигней Ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1613
Дата смертиДо 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1613
Отец: Утробин Ларка Иванов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Рождение ребёнка
Около 1633
Сын: Утробин Яков (Якунка) Евсегнеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1643
Сын: Утробин Аникий (Оничка) Евсегнеев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1646