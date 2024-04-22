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- Георгий Иванович

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Место рождения

Рубцово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

16.04.1907 ст.

Дата смерти

02.05.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1907 ст.

Отец: - Иван Яковлевич

Мать: - Стефанида Никитична

Рубцово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.161-162 (Рождение №-33м)
Крещение
21.04.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Кудрявцев Николай Прович - крестьянин из д.Пехарово Крёстная мать: Серафима Яковлевна - Кологривская мещанская жена
Смерть
02.05.1907 ст.
Рубцово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Младенец в 17 дней (от родимца)
Похороны
04.05.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.206-207 (Умершие №-13м)
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