- Георгий Иванович
Место рождения
Дата рождения16.04.1907 ст.
Дата смерти02.05.1907 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1907 ст.
Отец: - Иван Яковлевич
Мать: - Стефанида Никитична
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.161-162 (Рождение №-33м)
Крещение
21.04.1907 ст.
Крёстный отец: Кудрявцев Николай Прович - крестьянин из д.Пехарово Крёстная мать: Серафима Яковлевна - Кологривская мещанская жена
Смерть
02.05.1907 ст.
Младенец в 17 дней (от родимца)
Похороны
04.05.1907 ст.
МК 56-13-44 стр.206-207 (Умершие №-13м)