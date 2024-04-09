Шевченко Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1913
Дата смерти26.06.1992
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1913
Отец: Шевченко Иван
Рождение ребёнка
26.07.1942
Дочь: Асламова Мария Петровна
Мать ребёнка: Лопатина Анна Владимировна
Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
03.01.1947
Сын: Шевченко Владимир Петрович
Мать ребёнка: Лопатина Анна Владимировна
Рождение ребёнка
26.10.1948
Сын: Шевченко Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Лопатина Анна Владимировна
Рождение ребёнка
09.02.1950
Мать ребёнка: Лопатина Анна Владимировна
Рождение ребёнка
12.05.1952
Дочь: Исмиянова Валентина Петровна
Мать ребёнка: Лопатина Анна Владимировна
Большой Зерентуй, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
26.06.1992