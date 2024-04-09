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Шевченко Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1913

Дата смерти

26.06.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1913

Отец: Шевченко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1942

Дочь: Асламова Мария Петровна

Мать ребёнка: Лопатина Анна Владимировна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
03.01.1947

Сын: Шевченко Владимир Петрович

Мать ребёнка: Лопатина Анна Владимировна

Рождение ребёнка
26.10.1948

Сын: Шевченко Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Лопатина Анна Владимировна

Рождение ребёнка
09.02.1950

Сын: Шевченко Михаил Петрович

Мать ребёнка: Лопатина Анна Владимировна

Рождение ребёнка
12.05.1952

Дочь: Исмиянова Валентина Петровна

Мать ребёнка: Лопатина Анна Владимировна

Большой Зерентуй, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
26.06.1992
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