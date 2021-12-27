Рубец (Перепелица) Любовь Викторовна
Место рождения
Дата рождения22.03.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1977
Бракосочетание
Между 1993 и 1996
Рождение ребёнка
26.07.1996
Сын: Рубец Александр Валерьевич
Отец ребёнка: Рубец Валерий Иванович
Рождение ребёнка
03.07.1998
Дочь: Рубец Карина Валерьевна
Отец ребёнка: Рубец Валерий Иванович