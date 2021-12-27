Рубец (Перепелица) Любовь Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубец (Перепелица) Любовь Викторовна

Место рождения

Алексеевка, Алексеевский, Белгородская область

Дата рождения

22.03.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1973 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексеевка, Алексеевский, Белгородская область
Место жительства
С 1977
Алексеевка, Алексеевский, Белгородская область
Бракосочетание
Между 1993 и 1996

Муж: Рубец Валерий Иванович

Рождение ребёнка
26.07.1996

Сын: Рубец Александр Валерьевич

Отец ребёнка: Рубец Валерий Иванович

Алексеевка, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
03.07.1998

Дочь: Рубец Карина Валерьевна

Отец ребёнка: Рубец Валерий Иванович

Алексеевка, Алексеевский, Белгородская область

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