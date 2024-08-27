Стефанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Щелокова (Зотимова) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Зотимов Андрей Григорьевич
Ахпаевка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Зотимова Василиса Андреевна
Отец ребёнка: Зотимов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Зотимов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Зотимова Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Зотимов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Зотимов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
12.05.1858
Дочь: Зотимова Лукерья Ивановна
Отец ребёнка: Зотимов Андрей Григорьевич
Смерть
Неизвестно