Тананин Григорий Карпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тананин Григорий Карпов

Место рождения

Пищалинская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

После 1646

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1624 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646

Отец: Тананин Карп (Карпунка) Савин

Мать: не указана

Пищалинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1673

Сын: Тананин Потап Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Тананин Василий (Васка) Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1710

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