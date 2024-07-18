Лида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.12.1967

Муж: Нежданов Владислав Константинович

Рождение ребёнка
Около 1968

Сын: Нежданов Александр Владиславович

Отец ребёнка: Нежданов Владислав Константинович

Рождение ребёнка
20.09.1975

Сын: Нежданов Иван Владиславович

Отец ребёнка: Нежданов Владислав Константинович

Смерть
Неизвестно

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