Лида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.12.1967
Рождение ребёнка
Около 1968
Сын: Нежданов Александр Владиславович
Отец ребёнка: Нежданов Владислав Константинович
Рождение ребёнка
20.09.1975
Сын: Нежданов Иван Владиславович
Отец ребёнка: Нежданов Владислав Константинович
Смерть
Неизвестно