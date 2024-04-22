Кокорин Матвей Андреев
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Кокорин Андрей Гаврилов
Мать: Кокорина Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Кокорина Марфа Матвеевна
Мать ребёнка: Кокорина Аксинья Петрова
Бракосочетание
До 1823
Жена: Кокорина Аксинья Петрова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Кокорина Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: Кокорина Аксинья Петрова
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Архиповская Авдотья Матвеевна
Мать ребёнка: Кокорина Аксинья Петрова
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 640об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 164об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 12об
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1847
Запись в Ревизской сказке 1850г умер в 1847 году