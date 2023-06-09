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Агафонников Владимир Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Агафонников Яков Савинович

Мать: Агафонникова (Мотрохина) Мария Косминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафонникова (Тронина) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
01.09.1876

Сын: Агафонников Николай Владимирович

Мать ребёнка: Агафонникова (Тронина) Мария Андреевна

Лекма, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.12.1881

Сын: Агафонников Александр Владимирович

Мать ребёнка: Агафонникова (Тронина) Мария Андреевна

Медяны, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.03.1885

Сын: Агафонников Василий Владимирович

Мать ребёнка: Агафонникова (Тронина) Мария Андреевна

Медяны, Юрьянский муниципальный район, Кировская область

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