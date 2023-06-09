Агафонников Владимир Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1876
Сын: Агафонников Николай Владимирович
Мать ребёнка: Агафонникова (Тронина) Мария Андреевна
Лекма, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.12.1881
Сын: Агафонников Александр Владимирович
Мать ребёнка: Агафонникова (Тронина) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
05.03.1885
Сын: Агафонников Василий Владимирович
Мать ребёнка: Агафонникова (Тронина) Мария Андреевна