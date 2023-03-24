Анохин Иван Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнохин Иван Илларионович

Анохин Иван Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

03.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Анохин Илларион Михаилович

Мать: Анохина Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анохина Мария Назаровна

Рождение ребёнка
До 1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анохина Мария Назаровна

Смерть
03.08.1943
Причина смерти: погиб в WW2
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.