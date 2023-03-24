Анохин Иван Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти03.08.1943
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Анохин Илларион Михаилович
Мать: Анохина Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анохина Мария Назаровна
Рождение ребёнка
До 1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анохина Мария Назаровна
Смерть
03.08.1943
Причина смерти: погиб в WW2
Похороны
Неизвестно