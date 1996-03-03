Безрукова (Есипенко) Валентина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1996
Отец: Есипенко Сергей Юрьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Безруков Андрей Юрьевич
Рождение ребёнка
20.04.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Безруков Андрей Юрьевич