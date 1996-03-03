Безрукова (Есипенко) Валентина Сергеевна 03.03.1996 — найти родственников по фамилии на Familio
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Безрукова (Есипенко) Валентина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1996

Пол

Женский

Отец

1967 г.р.

Мать

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Муж

1995 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1996

Отец: Есипенко Сергей Юрьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безруков Андрей Юрьевич

Рождение ребёнка
10.06.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безруков Андрей Юрьевич

Рождение ребёнка
20.04.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безруков Андрей Юрьевич

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