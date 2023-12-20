Сольцина (Вьюгова) Евфросиния Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1889
Дата смерти30.05.1974
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1889
Рождение ребёнка
19.01.1909
Дочь: Сольцина Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Сольцин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
10.09.1925
Дочь: Наумова (Сольцина) Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Сольцин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Веняляйнен (Сольцина) Ангелина Николаевна
Отец ребёнка: Сольцин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
12.01.1930
Сын: Сольцин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Сольцин Николай Алексеевич
Смерть
30.05.1974