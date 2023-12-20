Сольцина (Вьюгова) Евфросиния Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сольцина (Вьюгова) Евфросиния Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1889

Дата смерти

30.05.1974

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1889

Отец: Вьюгов Василий Афанасиев

Мать: Вьюгова Иустиния (Устинья) Никитина

Рождение ребёнка
19.01.1909

Дочь: Сольцина Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Сольцин Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
10.09.1925

Дочь: Наумова (Сольцина) Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Сольцин Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Веняляйнен (Сольцина) Ангелина Николаевна

Отец ребёнка: Сольцин Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
12.01.1930

Сын: Сольцин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Сольцин Николай Алексеевич

Смерть
30.05.1974

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