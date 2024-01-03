Бондарев Георгий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1877
Отец: Бондарев Фёдор
Мать: Бондарева Фёкла Ивановна
Военная служба
Неизвестно
Бракосочетание
02.02.1897
Кувекино, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Упоминание
18.05.1897
Рождение ребёнка
28.06.1898
Мать ребёнка: Бондарева Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
21.08.1901
Дочь: (Бондарева) Наталия Георгиевна
Мать ребёнка: Бондарева Екатерина Васильевна
Демобилизация
С 03.09.1902 по 01.01.1917
Смерть
Неизвестно