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Бондарев Георгий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1877

Отец: Бондарев Фёдор

Мать: Бондарева Фёкла Ивановна

Военная служба
Неизвестно
Бракосочетание
02.02.1897

Жена: Бондарева Екатерина Васильевна

Кувекино, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Упоминание
18.05.1897
Рождение ребёнка
28.06.1898

Сын: Бондарев Пётр Георгиевич

Мать ребёнка: Бондарева Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
21.08.1901

Дочь: (Бондарева) Наталия Георгиевна

Мать ребёнка: Бондарева Екатерина Васильевна

Демобилизация
С 03.09.1902 по 01.01.1917
Смерть
Неизвестно

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