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Марковцева Людмила
Марковцева Людмила
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1952
Дата смерти
2007
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Марковцева Мария Феоктистовна
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: не указан
Мать:
Марковцева Мария Феоктистовна
Смерть
2007
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