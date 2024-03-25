Екатерина Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1801
Сын: Иван Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Яковлев
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Матрена Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Яковлев
Рождение ребёнка
1816
Сын: Василий Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Яковлев
Рождение ребёнка
1821
Сын: Мирон Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Яковлев
Смерть
Неизвестно