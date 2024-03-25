Екатерина Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Иван Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Яковлев

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Матрена Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Яковлев

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1816

Сын: Василий Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Яковлев

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1821

Сын: Мирон Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Яковлев

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Яковлев

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
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