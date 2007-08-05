Вихрова (Кузнецова) Валентина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вихрова (Кузнецова) Валентина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1929

Дата смерти

05.08.2007

Пол

Женский

Отец

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Мать

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
29.09.1929

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Кузнецова Ефросинья Феоктистовна

Рождение ребёнка
23.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вихров Владимир Иванович

Шахты, город Шахты, Ростовская область
Рождение ребёнка
26.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вихров Владимир Иванович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вихров Владимир Иванович

Смерть
05.08.2007
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
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