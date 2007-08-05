Вихрова (Кузнецова) Валентина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1929
Дата смерти05.08.2007
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1929
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.12.1950
Шахты, город Шахты, Ростовская область
Рождение ребёнка
26.03.1952
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
05.08.2007