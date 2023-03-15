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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матюков Афанасий

Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Матюкова) Ольга Афанасьевна

Отец ребёнка: Матюков Афанасий

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Третьякова (Матюкова) Александра Афанасьевна

Отец ребёнка: Матюков Афанасий

Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Матюкова) Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Матюков Афанасий

Смерть
Неизвестно

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