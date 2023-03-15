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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матюков Афанасий
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Матюкова) Ольга Афанасьевна
Отец ребёнка: Матюков Афанасий
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Третьякова (Матюкова) Александра Афанасьевна
Отец ребёнка: Матюков Афанасий
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Матюкова) Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Матюков Афанасий
Смерть
Неизвестно