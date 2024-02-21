Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихаил Иванович

Михаил Иванович

Место рождения

Семеновское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Отец

Около 1723 г.р.

Мать

Около 1728 г.р.

Жена

Около 1755 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Иван Степанович

Мать: Настасья Осиповна

Семеновское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Семёновна

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Дарья Семёновна

Семеновское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Афанасий Михайлович

Мать ребёнка: Дарья Семёновна

Семеновское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Дарья Семёновна

Семеновское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1821
Семеновское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.