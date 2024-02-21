Михаил Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: Иван Степанович
Мать: Настасья Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Дарья Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Афанасий Михайлович
Мать ребёнка: Дарья Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Фёдор Михайлович
Мать ребёнка: Дарья Семёновна
Смерть
1821