Пермякова (Андрейченко) Вера Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.2006
Дочь: Софья Васильевна
Отец ребёнка: Пермяков Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
15.04.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пермяков Василий Алексеевич