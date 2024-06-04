Пермякова (Андрейченко) Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пермякова (Андрейченко) Вера Алексеевна

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Место рождения

Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1982 г.р.

Дети

2006 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пермяков Василий Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
25.04.2006

Дочь: Софья Васильевна

Отец ребёнка: Пермяков Василий Алексеевич

Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.04.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пермяков Василий Алексеевич

Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область

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