Саламатин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти02.01.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Саламатин Василий
Мать: (Талюка) Анна
Развод
Неизвестно
Жена: (Пархоменко) Матрена
Бракосочетание
1960
Жена: (Пархоменко) Матрена
Рождение ребёнка
01.10.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Пархоменко) Матрена
Смерть
02.01.1992