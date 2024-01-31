Саламатин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саламатин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

02.01.1992

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Саламатин Василий

Мать: (Талюка) Анна

Развод
Неизвестно

Жена: (Пархоменко) Матрена

Бракосочетание
1960

Жена: (Пархоменко) Матрена

Рождение ребёнка
01.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Пархоменко) Матрена

Смерть
02.01.1992

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