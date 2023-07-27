Полякова (Безнарова) Александра Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.05.1906
Рождение ребёнка
01.09.1907 ст.
Отец ребёнка: Поляков Георгий Константинович
Рождение ребёнка
09.09.1910 ст.
Сын: Поляков Сергей Георгиевич
Отец ребёнка: Поляков Георгий Константинович
Рождение ребёнка
04.01.1913 ст.
Отец ребёнка: Поляков Георгий Константинович
Смерть
Неизвестно