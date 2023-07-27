Полякова (Безнарова) Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Безнарова) Александра Яковлевна

Место рождения

Еловка, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Вычислено 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Еловка, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
24.05.1906

Муж: Поляков Георгий Константинович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.09.1907 ст.

Сын: Поляков Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Поляков Георгий Константинович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.09.1910 ст.

Сын: Поляков Сергей Георгиевич

Отец ребёнка: Поляков Георгий Константинович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.01.1913 ст.

Сын: Поляков Яков Георгиевич

Отец ребёнка: Поляков Георгий Константинович

Смерть
Неизвестно

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