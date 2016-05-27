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Егоров Иван Дмитриевич

Место рождения

Норильск, город Норильск, Красноярский край

Дата рождения

27.05.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ГЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.2016

Отец: Егоров Дмитрий Викторович

Мать: Егорова Диана Нажурулаховна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
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