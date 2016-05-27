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Егоров Иван Дмитриевич
Егоров Иван Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Норильск
, город Норильск, Красноярский край
Дата рождения
27.05.2016
Пол
Мужской
Отец
Егоров Дмитрий Викторович
1989 г.р.
Мать
Егорова Диана Нажурулаховна
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.2016
Отец:
Егоров Дмитрий Викторович
Мать:
Егорова Диана Нажурулаховна
Норильск
, город Норильск, Красноярский край
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