Лётова (Дедова) Ирина Константинова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиМежду 1834 и 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: Дедов Константин Терентьев
Мать: Дедова Дарья Тимофеева
Место жительства
1782
ГАРО ф. 129, ревизия 1782 Тимшино
Бракосочетание
После 1795
Муж: Лётов Андрей Сидоров
Место жительства
1795
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Лётов Иван Андреев
Отец ребёнка: Лётов Андрей Сидоров
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Лётов Семен Андреев
Отец ребёнка: Лётов Андрей Сидоров
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Параскева Андреева
Отец ребёнка: Лётов Андрей Сидоров
Упоминание
1828
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский район, Сергиевский (Рязанская губ., Егорьевский у., с. Ивановское, церковь Сергиевская)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1834 и 1850
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино