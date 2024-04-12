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Лётова (Дедова) Ирина Константинова

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Между 1834 и 1850

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Дедов Константин Терентьев

Мать: Дедова Дарья Тимофеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1782
Тимшино, Егорьевск, Московская область
ГАРО ф. 129, ревизия 1782 Тимшино
Бракосочетание
После 1795

Муж: Лётов Андрей Сидоров

Место жительства
1795
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Лётов Иван Андреев

Отец ребёнка: Лётов Андрей Сидоров

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Лётов Семен Андреев

Отец ребёнка: Лётов Андрей Сидоров

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Параскева Андреева

Отец ребёнка: Лётов Андрей Сидоров

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Упоминание
1828
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский район, Сергиевский (Рязанская губ., Егорьевский у., с. Ивановское, церковь Сергиевская)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
Между 1834 и 1850
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
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