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Антипин Егор Трофимович

Место рождения

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

23.04.1827

Дата смерти

01.12.1896

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1827

Отец: Антипин Трофим Семенович

Мать: Антипина Елена Константиновна

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипин Корнил Егорович

Мать ребёнка: Антипина Евфимия (Афимья) Андреевна

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антипина Евфимия (Афимья) Андреевна

Крещение
03.07.1827
Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Антипина Акилина Егоровна

Мать ребёнка: Антипина Евфимия (Афимья) Андреевна

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
22.01.1855

Дочь: Антипина Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Антипина Евфимия (Афимья) Андреевна

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1873

Дочь: Антипина Марфа Егоровна

Мать ребёнка: Антипина Евфимия (Афимья) Андреевна

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
17.05.1876

Сын: Антипин Федор Егорович

Мать ребёнка: Антипина Евфимия (Афимья) Андреевна

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
01.12.1896
Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
от старости
Похороны
03.12.1896
Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Похоронен на приходском кладбище

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