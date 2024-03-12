Антипин Егор Трофимович
Место рождения
Дата рождения23.04.1827
Дата смерти01.12.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1827
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Антипина Евфимия (Афимья) Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
03.07.1827
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Антипина Акилина Егоровна
Мать ребёнка: Антипина Евфимия (Афимья) Андреевна
Рождение ребёнка
22.01.1855
Дочь: Антипина Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: Антипина Евфимия (Афимья) Андреевна
Рождение ребёнка
01.07.1873
Дочь: Антипина Марфа Егоровна
Мать ребёнка: Антипина Евфимия (Афимья) Андреевна
Рождение ребёнка
17.05.1876
Мать ребёнка: Антипина Евфимия (Афимья) Андреевна
Смерть
01.12.1896
от старости
Похороны
03.12.1896
Похоронен на приходском кладбище