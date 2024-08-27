Статинова Елизавета
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1906
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Статинова Антонина Викентьевна
Отец ребёнка: Статинов Викентий Андреевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Статинова Мария Викентьевна
Отец ребёнка: Статинов Викентий Андреевич
Смерть
Неизвестно