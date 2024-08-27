Статинова Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Статинова Елизавета

Место рождения

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1906

Муж: Статинов Викентий Андреевич

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Статинова Антонина Викентьевна

Отец ребёнка: Статинов Викентий Андреевич

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Статинова Мария Викентьевна

Отец ребёнка: Статинов Викентий Андреевич

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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