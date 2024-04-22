Нагорняк Иван-Анисий Аксентьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.11.1923
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нагорняк Аксентий Аксентиевич
Рождение ребёнка
После 1882
Сын: Нагорняк Алексей Иванович
Мать ребёнка: Нагорняк Матрена Лукьяновна
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Нагорняк Матрена Лукьяновна
Рождение ребёнка
После 1885
Сын: Нагорняк Егор (Григорий) Иванович
Мать ребёнка: Нагорняк Матрена Лукьяновна
Рождение ребёнка
После 1886
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Нагорняк Матрена Лукьяновна
Рождение ребёнка
20.02.1895
Сын: Нагорняк Сидор Анисимович
Мать ребёнка: Нагорняк Матрена Лукьяновна
Рождение ребёнка
После 1899
Сын: Нагорняк Василий Иванович
чёрная речка
Рождение ребёнка
После 1899
Сын: Нагорняк Пантелей Иванович
Мать ребёнка: Нагорняк Матрена Лукьяновна
Место жительства
1899
Черная речка, Донская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.11.1923
Бугровский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область