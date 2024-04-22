Нагорняк Иван-Анисий Аксентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагорняк Иван-Анисий Аксентьевич

Место рождения

Новоселица, Житомирська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.11.1923

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нагорняк Аксентий Аксентиевич

Мать: не указана

Новоселица, Житомирська область
Рождение ребёнка
После 1882

Сын: Нагорняк Алексей Иванович

Мать ребёнка: Нагорняк Матрена Лукьяновна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Нагорняк Никита Иванович

Мать ребёнка: Нагорняк Матрена Лукьяновна

Новоселица, Житомирська область
Рождение ребёнка
После 1885

Сын: Нагорняк Егор (Григорий) Иванович

Мать ребёнка: Нагорняк Матрена Лукьяновна

Рождение ребёнка
После 1886

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Нагорняк Матрена Лукьяновна

Рождение ребёнка
20.02.1895

Сын: Нагорняк Сидор Анисимович

Мать ребёнка: Нагорняк Матрена Лукьяновна

Новоселица, Житомирська область
Рождение ребёнка
После 1899

Сын: Нагорняк Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

чёрная речка
Рождение ребёнка
После 1899

Сын: Нагорняк Пантелей Иванович

Мать ребёнка: Нагорняк Матрена Лукьяновна

Место жительства
1899
Черная речка, Донская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нагорняк Матрена Лукьяновна

Смерть
20.11.1923
Бугровский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
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