Доронин Сергей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доронин Сергей Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Доронина Зоя Сергеевна

Мать ребёнка: Доронина (Колупаева) Анфиса Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Доронина Лидия Сергеевна

Мать ребёнка: Доронина (Колупаева) Анфиса Акимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доронина (Колупаева) Анфиса Акимовна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Доронин Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Доронина (Колупаева) Анфиса Акимовна

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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