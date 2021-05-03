Доронин Сергей Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Доронина Зоя Сергеевна
Мать ребёнка: Доронина (Колупаева) Анфиса Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Доронина Лидия Сергеевна
Мать ребёнка: Доронина (Колупаева) Анфиса Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Доронина (Колупаева) Анфиса Акимовна
Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно