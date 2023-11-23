Псищев Александр Евграфов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПсищев Александр Евграфов

Псищев Александр Евграфов

Место рождения

Москва

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Псищев Евграф Алексеев

Мать: Псищева (Оранская) Варвара Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Псищева Елена Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Псищева Елена Сергеева

Рождение ребёнка
13.03.1888

Сын: Псищев Александр Александров

Мать ребёнка: Псищева Елена Сергеева

Мы используем куки для улучшения работы сайта.