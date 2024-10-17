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Анна Васильева

Место рождения

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.02.1863

Дата смерти

16.05.1863

Пол

Женский

Отец

1841 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1863

Отец: Василий Гаврилов

Мать: Акилина Дмитриева

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
02.02.1863
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
восприемники; д. Рябцево Государственного имущества крестьянская жена Агрипина Дмитриева
Смерть
16.05.1863
Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
от натуральной болезни
Похороны
18.05.1863

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