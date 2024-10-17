Анна Васильева
Место рождения
Дата рождения01.02.1863
Дата смерти16.05.1863
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1863
Отец: Василий Гаврилов
Мать: Акилина Дмитриева
Крещение
02.02.1863
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
восприемники; д. Рябцево Государственного имущества крестьянская жена Агрипина Дмитриева
Смерть
16.05.1863
от натуральной болезни
Похороны
18.05.1863