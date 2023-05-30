Шаляева Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шалаев Иван Иосифович
Рождение ребёнка
30.07.1969
Сын: Трубенко Алексей Леонидович
Отец ребёнка: Трубенко Леонид Иванович
Рождение ребёнка
20.06.1973
Дочь: Трубенко Елизавета Леонидовна
Отец ребёнка: Трубенко Леонид Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трубенко Ульяна Леонидовна
Отец ребёнка: Трубенко Леонид Иванович