Шаляева Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаляева Клавдия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шалаев Иван Иосифович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1969

Сын: Трубенко Алексей Леонидович

Отец ребёнка: Трубенко Леонид Иванович

Рождение ребёнка
20.06.1973

Дочь: Трубенко Елизавета Леонидовна

Отец ребёнка: Трубенко Леонид Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трубенко Ульяна Леонидовна

Отец ребёнка: Трубенко Леонид Иванович

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