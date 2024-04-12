Устюжанин Спиридон Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстюжанин Спиридон Петров

Устюжанин Спиридон Петров

Место рождения

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Устюжанин Петр Елисеев

Мать: не указана

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
РС1811
Рождение ребёнка
1808

Сын: Устюжанин Григорий Спиридонов

Мать ребёнка: Устюжанина Агрипина Егорова

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
РС1811, ИВ1829
Рождение ребёнка
1811

Сын: Устюжанин Сидор Спиридонов

Мать ребёнка: Устюжанина Агрипина Егорова

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
РС1811, ИВ1829
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устюжанина Агрипина Егорова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close