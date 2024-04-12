Устюжанин Спиридон Петров
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Устюжанин Петр Елисеев
РС1811
Рождение ребёнка
1808
Сын: Устюжанин Григорий Спиридонов
Мать ребёнка: Устюжанина Агрипина Егорова
РС1811, ИВ1829
Рождение ребёнка
1811
Сын: Устюжанин Сидор Спиридонов
Мать ребёнка: Устюжанина Агрипина Егорова
РС1811, ИВ1829
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно