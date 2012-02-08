Малый Сергей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1950
Дата смерти08.02.2012
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1950
Отец: Малый Григорий Архипович
Мать: Малая Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
21.06.1986
Сын: Малый Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Бурнатова Раиса Анатольевна
Рождение ребёнка
18.05.1987
Дочь: Малая Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Бурнатова Раиса Анатольевна
Смерть
08.02.2012