Малый Сергей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малый Сергей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1950

Дата смерти

08.02.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1950

Отец: Малый Григорий Архипович

Мать: Малая Анисия Ивановна

Рождение ребёнка
21.06.1986

Сын: Малый Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Бурнатова Раиса Анатольевна

Рождение ребёнка
18.05.1987

Дочь: Малая Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Бурнатова Раиса Анатольевна

Смерть
08.02.2012
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