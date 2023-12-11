Глушинский Станислав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глушинская Мария Станиславовна
Мать ребёнка: Глушинская Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глушинская Юлия Станиславовна
Мать ребёнка: Глушинская Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глушинская Палина Станиславовна
Мать ребёнка: Глушинская Елизавета
Смерть
Неизвестно