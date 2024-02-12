Коваленко Мифодий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Мифодий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Коваленко Ева

Рождение ребёнка
02.06.1947

Сын: Коваленко Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Коваленко Клавдия Алексеевна

Узбекистан город Самарканд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Вячеслав Михайлович

Мать ребёнка: Коваленко Клавдия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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