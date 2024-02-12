Коваленко Мифодий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Коваленко Ева
Рождение ребёнка
02.06.1947
Сын: Коваленко Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Коваленко Клавдия Алексеевна
Узбекистан город Самарканд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваленко Вячеслав Михайлович
Мать ребёнка: Коваленко Клавдия Алексеевна
Смерть
Неизвестно